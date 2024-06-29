В Праге в метро людям на головы обвалилась часть потолка
В субботу, 29 июня, в метрополитене в Праге часть потолка обвалилась пассажирам на головы.
По данным издания Vinegret, ЧП произошло на станции Hlavní nádraží.
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По предварительным данным, в результате обвала кусков бетонной штукатурки никто не пострадал. Платформа была закрыта. Поезда на этой станции не останавливаются.
Вторая платформа продолжает работать в штатном режиме. Пожарные и техники пытаются установить причину обрушения.
Ve stanici metra Hlavní nádraží spadla na část nástupiště betonová omítka. Událost se obešla bez zranění. @iROZHLAScz pic.twitter.com/5CTJLwsbEv— Anna Jadrná (@kottovaa) June 29, 2024