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В Праге в метро людям на головы обвалилась часть потолка
29.06.2024 13:07 Алина Груднева

В Праге в метро людям на головы обвалилась часть потолка

В субботу, 29 июня, в метрополитене в Праге часть потолка обвалилась пассажирам на головы.

По данным издания Vinegret, ЧП произошло на станции Hlavní nádraží.

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По предварительным данным, в результате обвала кусков бетонной штукатурки никто не пострадал. Платформа была закрыта. Поезда на этой станции не останавливаются. 

Вторая платформа продолжает работать в штатном режиме. Пожарные и техники пытаются установить причину обрушения. 

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