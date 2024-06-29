



В Праге в метро людям на головы обвалилась часть потолка

В субботу, 29 июня, в метрополитене в Праге часть потолка обвалилась пассажирам на головы.



По данным издания Vinegret, ЧП произошло на станции Hlavní nádraží.



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По предварительным данным, в результате обвала кусков бетонной штукатурки никто не пострадал. Платформа была закрыта. Поезда на этой станции не останавливаются.



Вторая платформа продолжает работать в штатном режиме. Пожарные и техники пытаются установить причину обрушения.