



В США считают, что нужно рассмотреть отставку Байдена

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон призвал рассмотреть отставку действующего президента Джо Байдена.



Соответствующее заявление он сделал после дебатов американского лидера с Дональдом Трампом, которые многие посчитали провальными.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Джонсон считает, что в сложившейся ситуации необходимо выдвинуть Байдену импичмент.



Ранее советники Байдена заявили, что тот не намерен уходить в отставку после провальных дебатов.