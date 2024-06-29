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В США считают, что нужно рассмотреть отставку Байдена
29.06.2024 12:14 Алина Груднева

В США считают, что нужно рассмотреть отставку Байдена

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон призвал рассмотреть отставку действующего президента Джо Байдена.

Соответствующее заявление он сделал после дебатов американского лидера с Дональдом Трампом, которые многие посчитали провальными.

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Джонсон считает, что в сложившейся ситуации необходимо выдвинуть Байдену импичмент.

Ранее советники Байдена заявили, что тот не намерен уходить в отставку после провальных дебатов.

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