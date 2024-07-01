



Посол США отклонила предложение Македонии пересмотреть соглашение с Болгарией

Посол США в Скопье Анжела Аггелер публично выступила против предложения премьер-министра Северной Македонии Христиана Микоски пересмотреть вопрос о включении Болгарии в конституцию Северной Македонии, что является условием, имеющим решающее значение для переговоров с ЕС.



Аггелер ясно изложила свою позицию в интервью отделению "Радио Свободная Европа" в Северной Македонии, подтвердив, что существующие договоры, включая Преспское соглашение, не подлежат обсуждению в продвижении к интеграции в ЕС. Она подчеркнула необходимость строго придерживаться рамок, установленных этими соглашениями, оставляя при этом пространство для конструктивного диалога по спорным вопросам в их рамках.



Партия Микоски, ВМРО-ДПМНЕ, ранее в течение двух лет препятствовала соглашению София-Скопье, уступив только после того, как президент Франции в ЕС предложил компромисс, позволяющий Северной Македонии инициировать переговоры с ЕС при условии включения проблем Болгарии в ее конституцию.

Несмотря на ожидания того, что позиция Микоски может смягчиться после выборов, его позиция остается непоколебимой, осуждая компромисс как "болгарский диктат", открытый для пересмотра.



Аггелер признала сложность реализации Преспского соглашения, особенно на фоне проблем со стороны властей Македонии. Однако она выразила удовлетворение использованием Микоски конституционного названия Северной Македонии, что рассматривается как шаг на пути к выполнению международных соглашений, имеющих решающее значение для прогресса страны.



Недавно назначенный министр иностранных дел Тимко Мукунски подтвердил готовность Скопье внести поправки в конституцию, чтобы удовлетворить требования Болгарии, оговорив, что такие изменения вступят в силу после вступления Северной Македонии в ЕС. Эта позиция, заявил он, отражает рациональный европейский компромисс, направленный на окончательное решение двустороннего вопроса.



В отсутствие сформулированной стратегии переговоров после прихода к власти Микоски, в дискуссии были вовлечены международные посредники, такие как Питер Ванхаутт. Эти усилия направлены на получение гарантий того, что требования Болгарии представляют собой последнее двустороннее препятствие перед беспрепятственным продвижением процесса вступления в ЕС.



На фоне этих дипломатических маневров партия этнических албанцев DUI предостерегла от задержек в европейской интеграции Северной Македонии. Лидер партии Али Ахмети подчеркнул более широкие преимущества конституционных поправок, предупредив о потенциальных последствиях, включая отдельное вступление Албании в ЕС и возникновение сценария двойного гражданства.



Обеспокоенность Ахмети перекликается с недавней напряженностью по поводу результатов переписи населения в Албании, которая вызвала споры и обвинения в манипулировании выборами со стороны македонских албанских активистов, обвинения, опровергнутые Болгарией.

