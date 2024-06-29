



В РФ предложили запретить никабы

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин считает, что в России необходимо запретить никабы и любую религиозную одежду, которая закрывает лицо.



Соответствующее заявление он сделал на юридическом форуме в Санкт-Петербурге.



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"Это задача Госдумы, принять закон, запрещающий то, о чем вы говорите. В мусульманских странах это запрещено, а здесь разрешено. Почему? Я не знаю, но я и не законодатель. Я с вами согласен, надо срочно все это запретить", - отметил Бастрыкин.



По его словам, все последние теракты в России были совершены исламистами.



"Коли мы завозим сюда людей, Госдуме надо срочно реагировать на эти явления", - добавил он.