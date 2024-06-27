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VW инвестирует до $5 млрд в конкурента Tesla - компанию Rivian
27.06.2024 03:30 MIGnews.com

VW инвестирует до $5 млрд в конкурента Tesla - компанию Rivian

Немецкий автопроизводитель Volkswagen (VW) заявил, что инвестирует до $5 млрд в конкурирующую с Tesla компанию Rivian.

В результате сделки будет создано совместное предприятие, которое позволит VW и американскому производителю электромобилей обмениваться технологиями.

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Акции Rivian подскочили почти на 50% после объявления.

Сделка происходит на фоне обострения конкуренции между производителями электромобилей и введения западными странами тарифов на китайский импорт.
 

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