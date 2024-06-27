



VW инвестирует до $5 млрд в конкурента Tesla - компанию Rivian

Немецкий автопроизводитель Volkswagen (VW) заявил, что инвестирует до $5 млрд в конкурирующую с Tesla компанию Rivian.



В результате сделки будет создано совместное предприятие, которое позволит VW и американскому производителю электромобилей обмениваться технологиями.



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Акции Rivian подскочили почти на 50% после объявления.



Сделка происходит на фоне обострения конкуренции между производителями электромобилей и введения западными странами тарифов на китайский импорт.

