VW инвестирует до $5 млрд в конкурента Tesla - компанию Rivian
Немецкий автопроизводитель Volkswagen (VW) заявил, что инвестирует до $5 млрд в конкурирующую с Tesla компанию Rivian.
В результате сделки будет создано совместное предприятие, которое позволит VW и американскому производителю электромобилей обмениваться технологиями.
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Акции Rivian подскочили почти на 50% после объявления.
Сделка происходит на фоне обострения конкуренции между производителями электромобилей и введения западными странами тарифов на китайский импорт.