



Угроза войны: Испания и Эр-Рияд призвали своих граждан покинуть Ливан

Все больше стран опасаются, что между Израилем и ливанской террористической организацией Хезболла может начаться широкомасштабная война.



В связи с этим, Саудовская Аравия призвала своих граждан немедленно покинуть Ливан.



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Также Эр-Рияд призвал без острой необходимости отказаться от поездок в эту страну.



С аналогичным призывом к своим гражданам обратилась Испания. Испанцам рекомендовали отложить поездки в Ливан на фоне "нарастающей взрывоопасности в регионе".



Ранее призвали своих граждан покинуть Ливан следующие страны: Канада, Кувейт, Германия, Нидерланды, Северная Македония, Россия, США, Ирландия, Иордания и Австралия.