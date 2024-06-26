



Нобелевские лауреаты раскритиковали планы Трампа

Нобелевские лауреаты раскритиковали экономические планы кандидата в президенты Дональда Трампа.



По данным Reuters, соответствующее письмо подписали 16 экономистов.



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Они считают, что планы Трампа представляют угрозу для американской и мировой финансовой системы. Лауреаты отметили, что в случае его победы на президентских выборов, реализация его плана приведет к росту инфляции.



Экономисты раскритиковали идею ввести более жесткие таможенные ограничения относительно продукции из Китая. Также Трампа обвинили в формировании "фискально безответственных бюджетах".