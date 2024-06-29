У Кушанашвили развилось смертельно опасное воспаление
У госпитализированного музыкального критика Отара Кушанашвили развилось смертельно опасное воспаление.
По данным Mash, у журналиста диагностировали перитонит.
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Уточняется, что пациенту ударили половину желудка после того, как диагностировали непроходимость кишечника.
Кушанашвили по-прежнему находится в реанимации. По словам журналистов, он подключен к аппарату ИВЛ, но уже приходит в себя. Он ожидает удаление злокачественной опухоли кишечника.