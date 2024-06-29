



У Кушанашвили развилось смертельно опасное воспаление

У госпитализированного музыкального критика Отара Кушанашвили развилось смертельно опасное воспаление.



По данным Mash, у журналиста диагностировали перитонит.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Уточняется, что пациенту ударили половину желудка после того, как диагностировали непроходимость кишечника.



Кушанашвили по-прежнему находится в реанимации. По словам журналистов, он подключен к аппарату ИВЛ, но уже приходит в себя. Он ожидает удаление злокачественной опухоли кишечника.