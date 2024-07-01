



Европейская молодежь устала от политики Брюсселя

Новое поколение в Европе готово разрушить старые политические структуры, пишет обозреватель Magyar Nemzet Ласло Фёлди



В Германии, Франции и даже Бельгии результаты выборов в ЕС привели к внутриполитическим кризисам. В некоторых странах были назначены новые парламентские выборы, чтобы прояснить политические ценности и направление, которого избиратели хотят придерживаться в своих странах.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



В то же время мало обсуждалось, какие демографические группы больше всего выступили против либерального статус-кво в Брюсселе. Какая социальная группа больше всего выступала против бюрократии ЕС и открытых границ?



Возможно, неудивительно, что молодые люди заявили о своей неспособности вести нормальную жизнь в рамках европейской структуры и ее идеологического фона. Они просто чувствуют, что у них нет будущего, потому что их нынешняя жизнь и условия, в которых они живут, кажущиеся объективными, находятся в полном хаосе. Речь идет о поколении, людях эпохи, уже не зависимой, но еще не сумевшей наладить собственное стабильное существование.



Это наши дети и внуки. Это поколение, обреченное быть потерянным с точки зрения ситуации в Европе и видения будущего. 9 июня они проголосовали против, веря в силу демократии и полагая, что их требование перемен будет понято чиновниками в штаб-квартире в Брюсселе.

