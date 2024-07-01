



Министр финансов Франции исключает поддержку левых радикалов

Министр финансов Франции Брюно Ле Мэр исключает призыв к избирателям выбирать крайне левого кандидата от партии "Непокоренная Франция" (LFI), если это единственный реалистичный вариант остановить кандидата от крайне правой партии "Национальное объединение" (RN).



Партия RN добилась исторических успехов и выиграла первый тур парламентских выборов во Франции, но сможет ли она достичь абсолютного большинства в Национальной ассамблее, будет зависеть от дней создания альянса перед вторым туром голосования на следующей неделе.



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Лидеры левых и центристского блока Макрона заявили, что отзовут своих кандидатов в округах, где другой кандидат имеет больше возможностей, чтобы победить крайне правых.



"LFI представляет опасность для нации", — заявил Ле Мэр радио France Inter, добавив, что, хотя он и поощрял бы избирателей выбирать кандидатов от других левых партий в тех местах, где центристский кандидат вышел из гонки, он бы "никогда" не призывал к голосованию LFI.

