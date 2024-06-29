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Премьер Ливана: мы находимся в состоянии войны
29.06.2024 11:02 Алина Груднева

Премьер Ливана: мы находимся в состоянии войны

Премьер-министр Ливана Наджиб Микати съездил на юг страны, чтобы оценить масштабы ущерба, причиненного ударами ЦАХАЛа в ответ на обстрелы "Хезболлы".

"Угрозы в адрес Ливана являются формой психологической войны. Мы находимся в состоянии войны. У нас большое количество убитых, а также разрушенных деревень из-за израильских атак", - сказал он.

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По словам Микати, психологическая война обостряется. Тем не менее, он уверен, что ливанцы это преодолеют.

"Армия - это забор Ливана. Если бы армии не было на юге Ливана, разве можно ли было бы сдавать экзамены?" - спросил он.

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