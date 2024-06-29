Новости » Новости США
Трамп остался доволен выступлением Байдена на дебатах
29.06.2024 08:57 Алина Груднева

Трамп остался доволен выступлением Байдена на дебатах

Дональд Трамп остался доволен выступлением Джо Байдена на президентских дебатах.

По данным CBS News, такое заявление кандидат от Республиканской партии сделал на митинге в Вирджинии.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

"Кто-нибудь вчера вечером смотрел что-то, что называется дебатами"? Мы одержали великую победу над человеком, который действительно стремится уничтожить нашу страну", – сказал Трамп.

Он посмеялся над своим главным конкурентом на выборах, заявив, что провел немало времени, готовясь к дебатам.

"Он получил правила дебатов, которые хотел. Он получил дату, которую хотел. Он получил сеть, которую хотел. Ни один отдых или подтасовки не помогли ему защитить свой ужасный послужной список", – отметил Трамп.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы