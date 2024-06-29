



Трамп остался доволен выступлением Байдена на дебатах

Дональд Трамп остался доволен выступлением Джо Байдена на президентских дебатах.



По данным CBS News, такое заявление кандидат от Республиканской партии сделал на митинге в Вирджинии.



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"Кто-нибудь вчера вечером смотрел что-то, что называется дебатами"? Мы одержали великую победу над человеком, который действительно стремится уничтожить нашу страну", – сказал Трамп.



Он посмеялся над своим главным конкурентом на выборах, заявив, что провел немало времени, готовясь к дебатам.



"Он получил правила дебатов, которые хотел. Он получил дату, которую хотел. Он получил сеть, которую хотел. Ни один отдых или подтасовки не помогли ему защитить свой ужасный послужной список", – отметил Трамп.