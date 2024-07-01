



Столтенберг: Китай бросает вызов НАТО

Североатлантический Альянс не считает Китай противником, но уверен, что страна бросает вызов.



По данным японского издания Yomiuri, такое заявление сделал Генсек НАТО Йенс Столтенберг.



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"НАТО не считает Китай противником, но он бросает вызов нашим ценностям, интересам и безопасности", - отметил он.



Столтенберг напомнил, что Китай представляет угрозу Тайваню и другим соседним странам, а также оказывает военную поддержку России в войне против Украины.



"Китай разжигает самую большую войну в Европе со времен Второй мировой войны", - добавил Столтенберг.