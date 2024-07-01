



Макрон призвал к "демократическому объединению" против ультраправых

Президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя результаты первого тура досрочных парламентских выборов, призвал страну к "демократическому объединению", чтобы не позволить ультраправому "Национальному объединению" победить.



Об этом сообщает BFMTV.



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В частности, Макрон призвал к "широкому демократическому и республиканскому единению" ко второму туру голосования, которое состоится 7 июля.



Напомним, что "Национальное объединение" Марин Ле Пен победило в первом туре, набрав 33,14% голосов. Центристский альянс Макрона занял лишь третье место.