Новости » Политика
Макрон призвал к "демократическому объединению" против ультраправых
01.07.2024 11:45 Алина Груднева

Макрон призвал к "демократическому объединению" против ультраправых

Президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя результаты первого тура досрочных парламентских выборов, призвал страну к "демократическому объединению", чтобы не позволить ультраправому "Национальному объединению" победить.

Об этом сообщает BFMTV.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

В частности, Макрон призвал к "широкому демократическому и республиканскому единению" ко второму туру голосования, которое состоится 7 июля.

Напомним, что "Национальное объединение" Марин Ле Пен победило в первом туре, набрав 33,14% голосов. Центристский альянс Макрона занял лишь третье место.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы