



ISW: Путин заинтересован в затяжной войне

Владимир Путин заинтересован в затяжной войне против Украины, поскольку с помощью нее хочет победить.



К такому выводу пришли в американском Институте изучения войны.



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По данным ISW, благодаря "ползучим" наступательным операциям Путин хочет уничтожить украинскую государственность.



"Путин и российское военное командование, вероятно, рассматривают ползучие наступательные операции как более гарантированный подход к достижению успехов в Украине, чем крупные мобильные наступательные операции, и, похоже, смирились с тем, что российским силам, возможно, придется добиваться отдельных оперативно значимых целей в течение многих месяцев, если не лет", - считают аналитики.



По их мнению, Путин рассчитывает на то, что медленным продвижением на фронте убедит страны Запада в том, что победить РФ невозможно, а потеря Украиной территории будет предпочтительнее ее тотального поражения.



"Маловероятно, что Путин изменит свою оценку возможности уничтожения Украины без дальнейших значительных поражений России. Помощь Запада, предоставляющая украинским силам необходимое оборудование и вооружение в таких масштабах, в такие сроки и с такой регулярностью, которые требуются Украине для проведения операций по освобождению значительных территорий, остается единственным вероятным способом ослабить стремление Путина уничтожить украинскую государственность и идентичность, не считаясь со временем и затратами", - добавили аналитики.