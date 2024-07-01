



ЮНЕСКО обнаружила бомбы ИГИЛ, спрятанные в мечети Мосула

ЮНЕСКО, агентство ООН по культуре, обнаружило пять бомб, спрятанных в стенах исторической мечети ан-Нури в городе Мосул на севере Ирака, остатке правления группировки "Исламское государство" (ИГИЛ) над этим районом, сообщила ЮНЕСКО.



Мечеть, известная своим наклоненным минаретом XII века, была разрушена ИГИЛ в 2017 году и с 2020 года восстанавливается ЮНЕСКО.



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Агентство ООН сообщило, что внутри южной стены молитвенного зала были обнаружены пять крупных взрывных устройств.



"Эти взрывные устройства были спрятаны внутри специально перестроенного участка стены", — говорится в заявлении, сообщает AP. "Иракские власти были оперативно уведомлены, охраняли территорию, и сейчас ситуация полностью под контролем".



В нем добавлено, что "одна бомба обезврежена и удалена, а остальные четыре соединены между собой и будут безопасно обезврежены в ближайшие дни".

