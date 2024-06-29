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Байдена хотят заменить 60% избирателей, - опрос
29.06.2024 09:48 Алина Груднева

Байдена хотят заменить 60% избирателей, - опрос

Все больше избирателей-демократов хотят заменить Джо Байдена в качестве кандидата в президенты.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Morning Consult для Axios.

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Так, Байдена хотят заменить 60% избирателей после его дебатов с Дональдом Трампом. Среди демократов 21% считает, что Байдена "точно не стоит" заменять, а 20% считают, что что "скорее всего, не стоит".

На вопрос о том, кого они предпочитают, Трампа или Байдена, 45% выбрали действующего президента США, а 44% – бывшего.

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