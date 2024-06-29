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Крымский мост перекрыт, в российской Анапе объявлена тревога
29.06.2024 11:10 Алина Груднева

Крымский мост перекрыт, в российской Анапе объявлена тревога

Утром, 29 июня, движение по Крымскому мосту было перекрыто для транспорта из-за угрозы атаки Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Мост был перекрыт почти на 20 минут. После этого движение было восстановлено. Уточняется, что нанесен удар по Севастополю. Россияне его якобы отразили.

Тем временем, в российской Анапе объявили воздушную тревогу. Отдыхающих экстренно эвакуировали с пляжей.

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