



Беларусь привела в боевую готовность РСЗО

Беларусь развернула на украинской границе батальон реактивных систем залпового огня "Полонез".



По данным американского института изучения войны, это объясняется "сложной ситуацией".



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Уточняется, что батальон РСЗО приведен в боевую готовность. По словам аналитиков, РФ увеличила свое военное присутствие в Беларуси.



Также в ISW наблюдают дальнейшую интеграцию бывшей ЧВК "Вагнер" на территории республики.