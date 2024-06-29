Беларусь привела в боевую готовность РСЗО
Беларусь развернула на украинской границе батальон реактивных систем залпового огня "Полонез".
По данным американского института изучения войны, это объясняется "сложной ситуацией".
Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости
Уточняется, что батальон РСЗО приведен в боевую готовность. По словам аналитиков, РФ увеличила свое военное присутствие в Беларуси.
Также в ISW наблюдают дальнейшую интеграцию бывшей ЧВК "Вагнер" на территории республики.