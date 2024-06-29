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Беларусь привела в боевую готовность РСЗО
29.06.2024 11:17 Алина Груднева

Беларусь привела в боевую готовность РСЗО

Беларусь развернула на украинской границе батальон реактивных систем залпового огня "Полонез".

По данным американского института изучения войны, это объясняется "сложной ситуацией".

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Уточняется, что батальон РСЗО приведен в боевую готовность. По словам аналитиков, РФ увеличила свое военное присутствие в Беларуси.

Также в ISW наблюдают дальнейшую интеграцию бывшей ЧВК "Вагнер" на территории республики.

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