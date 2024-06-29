



Поляк поплатился за разрушение гнезда с ласточками

В Польше суд оштрафовал на 9540 злотых жителя Свебодзице за разрушение гнезда с ласточками.



По данным Gazeta Wrocławska, птички прилетели из Африки и поселились в Польше, что не понравилось поляку.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Он решил уничтожить их гнездо, сбив его палкой. Одна птичка повредила лапку, которую пришлось ампутировать. На жителя была подана жалоба в полицию.



"Возможно, они слишком громко пели, возможно, ссорились, как это у них принято, а может, ему мешала грязь, ведь родители чистят гнезда и выбрасывают то, что им не нужно", – рассказала Анна Байек, которая подала жалобу.



В итоге, суд признал мужчину виновным и обязал уплатить 5 000 злотых штрафа и 3 000 злотых в пользу Фонда "Дикая надежда". Также ему придется оплатить судебные издержки.