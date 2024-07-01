



Ураган 4-й категории "Берил", принесет значительные разрушения 1 июля

Ураган "Берил" "чрезвычайно опасной" четвертой категории, пронесшийся через Атлантический океан в воскресенье днем, 30 июня, направился к Наветренным островам Карибского бассейна, где, как ожидается, принесет опасные разрушения 1 июля, сообщил Национальный центр ураганов США.



Первый ураган сезона 2024 года находился примерно в 400 км к юго-востоку от Барбадоса во второй половине дня 30 июня, максимальный устойчивый ветер достигал 215 км/ч, говорится в сообщении NHC.



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Ожидается, что утром 1 июля центр урагана пройдет через Наветренные острова и станет штормом 4-й категории - второй по силе по пятиступенчатой шкале.



"Потенциально катастрофические разрушения ожидаются там, где "Берилл" пройдет через часть Наветренных островов, с наибольшим риском для Сент-Винсенте и Гренадинах и Гренаде", - говорится в последнем сообщении NHC. Редко когда крупный ураган появляется так рано в Атлантическом сезоне ураганов, который длится с 1 июня по 30 ноября. По данным NHC, 30 июня "Берил" стал самым ранним ураганом 4-й категории в истории, опередив ураган "Деннис", который стал ураганом 4-й категории 8 июля 2005 года.