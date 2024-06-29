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Иран предупредил Израиль: будут последствия
29.06.2024 10:05 Алина Груднева

Иран предупредил Израиль: будут последствия

Миссия Ирана при ООН сделала "предупреждение" Израилю.

Иранские дипломаты заявили, что если Израиль нападет на Ливан, то столкнется с "последствиями".

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"Если со стороны Израиля будет полномасштабная военная агрессия, последует уничтожающая война. На рассмотрении находятся все варианты, включая полное участие всех фронтов сопротивления", - предупредили в Иране.

Соответствующее предупреждение появилось спустя несколько дней после того, как исполняющий обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери получил от своего немецкого коллеги сообщение о том, что Тегерану необходимо помочь предотвратить дальнейшую эскалацию ситуации на Ближнем Востоке.

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