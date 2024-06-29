



Трамп оценил будущее РФ: США нужен "умный президент"

Дональд Трамп считает, что Россия не будет врагом, если в США к власти придет "умный президент".



Соответствующее заявление он сделал на предвыборном мероприятии в американском штате Вирджиния.



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"У нас есть внешние враги – Китай, Россия, Северная Корея. Но они на самом деле не враги, если бы у нас был умный президент. Они не будут врагами, если у нас будет умный президент, они будут делать прекрасные вещи", – считает Трамп.



По его словам, он намерен урегулировать войну между Россией и Украиной еще до того, как, возможно, выиграет на выборах. Каким образом он намерен это сделать, Трамп рассказывать не стал.