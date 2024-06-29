Новости » Новости США
Трамп оценил будущее РФ: США нужен "умный президент"
29.06.2024 10:55 Алина Груднева

Трамп оценил будущее РФ: США нужен "умный президент"

Дональд Трамп считает, что Россия не будет врагом, если в США к власти придет "умный президент".

Соответствующее заявление он сделал на предвыборном мероприятии в американском штате Вирджиния.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

"У нас есть внешние враги – Китай, Россия, Северная Корея. Но они на самом деле не враги, если бы у нас был умный президент. Они не будут врагами, если у нас будет умный президент, они будут делать прекрасные вещи", – считает Трамп.

По его словам, он намерен урегулировать войну между Россией и Украиной еще до того, как, возможно, выиграет на выборах. Каким образом он намерен это сделать, Трамп рассказывать не стал.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы