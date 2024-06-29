



Сделка между Израилем и ХАМАСом: США предложили две поправки

Администрация президента США Джо Байдена предложила две поправки к предложению относительно потенциальной сделки между Израилем и ХАМАСом о прекращении огня и освобождении заложников.



Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.



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Уточняется, что американская администрация пытается преодолеть разногласия между Израилем и ХАМАСом.



Какие именно предложения были изменены, информация не раскрывается.