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Украина подпишет соглашение о безопасности с еще одной страной | Фото: twitter.com/DmytroKuleba
29.06.2024 20:21 Алина Груднева

Украина подпишет соглашение о безопасности с еще одной страной

Украина и Северная Македония намерены подписать двустороннее соглашение о гарантиях безопасности.

По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, страны разрабатывают текст будущего соглашения.

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Глава украинского внешнеполитического ведомства провел встречу с новым министром иностранных дел Северной Македонии Тимчо Муцунским. Стороны говорили о возможности расширения сотрудничества, а также о продвижении процесса вступления Украины в Евросоюз.

"Мы сосредоточились на подготовке нашего двустороннего соглашения о безопасности. Я поблагодарил Северную Македонию за участие в инаугурационном Саммите мира. Мы обсудили дальнейшие совместные шаги по восстановлению международной безопасности и долгосрочного мира в соответствии с Уставом ООН и формулой мира", - отметил министр.

Что примечательно, аналогичное соглашение Украина подписала уже с 19 странами и с ЕС.

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