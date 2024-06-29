



Украина подпишет соглашение о безопасности с еще одной страной

Украина и Северная Македония намерены подписать двустороннее соглашение о гарантиях безопасности.



По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, страны разрабатывают текст будущего соглашения.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Глава украинского внешнеполитического ведомства провел встречу с новым министром иностранных дел Северной Македонии Тимчо Муцунским. Стороны говорили о возможности расширения сотрудничества, а также о продвижении процесса вступления Украины в Евросоюз.



"Мы сосредоточились на подготовке нашего двустороннего соглашения о безопасности. Я поблагодарил Северную Македонию за участие в инаугурационном Саммите мира. Мы обсудили дальнейшие совместные шаги по восстановлению международной безопасности и долгосрочного мира в соответствии с Уставом ООН и формулой мира", - отметил министр.



Что примечательно, аналогичное соглашение Украина подписала уже с 19 странами и с ЕС.