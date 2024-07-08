



Германия: среди получающих пособие каждый второй - иностранец

Доля поддержки “не граждан Германии” увеличивалась в стране с 2010 года. Не думайте, что к увеличению количества сидящих на велфере привела война в Украине. Да, эта война вложила свою долю, однако основная часть соцпособий начал выдаваться задолго до того, как Путин решил ворваться в дома к соседям.



Число иностранных получателей базового пособия с 2010 года также более чем удвоилось, хотя общее число получателей пособий сократилось.



В 2010 году поддержку получали 6 415 013 человек, в том числе 1 254 961 человек без немецкого паспорта.



В 2023 году число получателей пособий составит 5 485 401 человек, что почти на миллион меньше. Однако число иностранных получателей пособия выросло более чем на 1,3 млн человек и достигло 2 597 300 человек.



Об этом пишет BILD.



В последнее время доля иностранцев, получающих пособие, растет все быстрее и быстрее: в 2020 году она составляла 37,6 %, в 2022 году — уже 43 %.



В 2023 году 703 660 украинцев были получателями пособия — это 12,8 % всех получателей. Однако даже если исключить украинцев, которые получили право на пособие с 2020 года, доля иностранцев, получающих пособие гражданина, увеличилась (с 37,6% до 39,8%). Как видите, обвинить в экономических бедах прибывших из-за войны украинцев, невозможно.



Большая доля получателей пособий (16,7 %, или 914 208 человек) — выходцы из неевропейских стран, таких как Афганистан, Эритрея, Ирак, Иран, Нигерия, Пакистан, Сомали и Сирия. Эти цифры были опубликованы правительством Германии по запросу Рене Шпрингера, депутата бундестага от праворадикальной партии “Альтернативы для Германии”.

