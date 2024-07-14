



Евровидение-2025 под угрозой: в Швейцарии против проведения конкурса

"Федерально-демократический союз" Швейцарии выступил против проведения в 2025 году песенного конкурса "Евровидение".



По данным RTS, в партии объявили, что намерены инициировать референдум.



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ФДС хочет, чтобы государство не выделяло средство на проведение мероприятия. Политики выступили против Евровидения из опасений возможных пропалестинских митингов, которые могут поставить под угрозу национальную безопасность страны.



Ожидается, что Швейцария должна объявить город-хозяин конкурса в августе. Это произойдет после консультаций с Европейским вещательным союзом.