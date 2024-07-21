



Агентство Reuters: В дефиците снарядов у Украины виноваты военные США и НАТО

Не принятые в период с 2014 по 2022 год решения, которые позволили бы резко нарастить производство снарядов в случае необходимости, сыграли гораздо более важную роль в создании ситуации снарядного "голода", чем несколько месяцев задержки с одобрением Конгрессом США военной помощи Украине в начале нынешнего года. Об этом пишет Reuters.



Агентство цитирует множество представителей США, НАТО и Украины, а также находящиеся в открытом доступе документы, и приходит к выводу, что к середине 2010-х годов производство снарядов упало настолько, что США целых полтора года не могли приобрести новые снаряды для пополнения своих арсеналов.



В 2021 году из-за обнаруженных дефектов производство снарядов сократилось наполовину. В документах говорится также о зависимости от Китая и Индии при производстве тринитротолуола для снарядов. Кроме того оказалось, что проблема также была в устаревшем оборудовании на военных заводах.

