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Перед Олимпиадой во Франции выявили сотню шпионов
21.07.2024 13:30 MIGnews.com

Перед Олимпиадой во Франции выявили сотню шпионов

 Франция допустила присутствие россиян, работающих в Международном олимпийском комитете. Это уже само по себе было огромной уступкой.

"Мы отказали большому количеству "журналистов", утверждавших, что хотят освещать Игры. С другой стороны, мы допустили присутствие россиян, работающих в Международном олимпийском комитете. Мы исходим из принципа осторожности", - сказал министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.

Франция проверила 960 тысяч досье в допуске к работе на Олимпиаду. Отказ получили 4 340 человек. Среди них волонтеры, работники стадионов, а также члены спортивных делегаций. Глава МВД Франции заявил, что не менее сотни человек оказались шпионами.

"Россия, Беларусь, а также другие страны, список которых я не буду раскрывать", - добавил Дарманен.

Дарманен не верит, что шпионы могли организовать теракт, однако министр допустил, что потенциальные шпионы могли получить доступ к местным сетям для проведения кибератак.

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