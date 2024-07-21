



Перед Олимпиадой во Франции выявили сотню шпионов

Франция допустила присутствие россиян, работающих в Международном олимпийском комитете. Это уже само по себе было огромной уступкой.



"Мы отказали большому количеству "журналистов", утверждавших, что хотят освещать Игры. С другой стороны, мы допустили присутствие россиян, работающих в Международном олимпийском комитете. Мы исходим из принципа осторожности", - сказал министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.



Франция проверила 960 тысяч досье в допуске к работе на Олимпиаду. Отказ получили 4 340 человек. Среди них волонтеры, работники стадионов, а также члены спортивных делегаций. Глава МВД Франции заявил, что не менее сотни человек оказались шпионами.



"Россия, Беларусь, а также другие страны, список которых я не буду раскрывать", - добавил Дарманен.



Дарманен не верит, что шпионы могли организовать теракт, однако министр допустил, что потенциальные шпионы могли получить доступ к местным сетям для проведения кибератак.