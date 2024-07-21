Новости » Происшествия
В Финляндии ответили на обвинения РФ в нарушении воздушного пространства
21.07.2024 16:25 Алина Груднева

В Финляндии ответили на обвинения РФ в нарушении воздушного пространства

Два американских бомбардировщика В-52 провели тренировочный полет в воздушном пространстве Финляндии.

Об этом сообщили в министерстве обороны страны в ответ на обвинения россиян.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Ранее в российском оборонном ведомстве пожаловались, будто два американских бомбардировщика приблизились к границе.

В связи с этим в воздух по тревоге были подняты истребители МиГ-29 и МиГ-31.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы