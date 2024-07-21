



В Финляндии ответили на обвинения РФ в нарушении воздушного пространства

Два американских бомбардировщика В-52 провели тренировочный полет в воздушном пространстве Финляндии.



Об этом сообщили в министерстве обороны страны в ответ на обвинения россиян.



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Ранее в российском оборонном ведомстве пожаловались, будто два американских бомбардировщика приблизились к границе.



В связи с этим в воздух по тревоге были подняты истребители МиГ-29 и МиГ-31.