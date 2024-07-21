В Финляндии ответили на обвинения РФ в нарушении воздушного пространства
Два американских бомбардировщика В-52 провели тренировочный полет в воздушном пространстве Финляндии.
Об этом сообщили в министерстве обороны страны в ответ на обвинения россиян.
Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости
Ранее в российском оборонном ведомстве пожаловались, будто два американских бомбардировщика приблизились к границе.
В связи с этим в воздух по тревоге были подняты истребители МиГ-29 и МиГ-31.