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Эрдоган: Венгрию пытаются отстранить от председательства в Совете ЕС
21.07.2024 18:23 Алина Груднева

Эрдоган: Венгрию пытаются отстранить от председательства в Совете ЕС

В Европе чиновники подумывают на тем, каким образом можно отстранить Венгрию от председательства в Совете ЕС.

Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

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"Орбан ездил в Москву, его критиковали. Он поехал в Китай, и его критиковали точно так же. Затем он посетил встречу в Шуше, и его тоже раскритиковали", - перечислил он. 

По словам Эрдогана, теперь в Европе просчитывают способы того, как отстранить Венгрию от председательства, которое стартовало 1 июля.

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