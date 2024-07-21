



Эрдоган: Венгрию пытаются отстранить от председательства в Совете ЕС

В Европе чиновники подумывают на тем, каким образом можно отстранить Венгрию от председательства в Совете ЕС.



Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.



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"Орбан ездил в Москву, его критиковали. Он поехал в Китай, и его критиковали точно так же. Затем он посетил встречу в Шуше, и его тоже раскритиковали", - перечислил он.



По словам Эрдогана, теперь в Европе просчитывают способы того, как отстранить Венгрию от председательства, которое стартовало 1 июля.