В Польше ответили, когда могут передать Украине истребители
Украина сможет получить от Польши в рамках двустороннего соглашения по безопасности истребители МиГ-29 в конце нынешнего - в начале следующего года.
Такое заявление сделал бывший министр национальной обороны Польши Януш Онишкевич.
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По его словам, передача истребителей Украине будет зависеть от сроков поставки в Польшу новых F-35 из США.
"Передача Украине остальных польских МиГ-29 будет зависеть от графика поставки в Польшу самолетов F-35, которые должны их заменить. Думаю, что это может занять примерно полгода", - подчеркнул Онишкевич.