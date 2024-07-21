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В Польше ответили, когда могут передать Украине истребители
21.07.2024 16:00 Алина Груднева

В Польше ответили, когда могут передать Украине истребители

Украина сможет получить от Польши в рамках двустороннего соглашения по безопасности истребители МиГ-29 в конце нынешнего - в начале следующего года.

Такое заявление сделал бывший министр национальной обороны Польши Януш Онишкевич.

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По его словам, передача истребителей Украине будет зависеть от сроков поставки в Польшу новых F-35 из США.

"Передача Украине остальных польских МиГ-29 будет зависеть от графика поставки в Польшу самолетов F-35, которые должны их заменить. Думаю, что это может занять примерно полгода", - подчеркнул Онишкевич.

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