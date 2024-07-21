



В Подмосковье Сталину отбили голову

Подмосковный Звенигород летом прошлого 2023 года обнаружил на Советской улице памятник-бюст Сталину.



Памятник кровавому правителю СССР был установлен на частные средства по инициативе активистов группы “Помним своих героев”.



Активисты с властями эту акцию не согласовывали. Впрочем, градоуправление заявило о том, что Сталина перенесут туда, где будет создана “Аллея славы”.



Стоит сказать, что появление Сталина в Звенигороде радости у жителей не вызвало. Начались открытые споры и осуждение. На самом монументе кто-то исправил красной краской “Сталин” на “Сралин”. Вслед за этим существенно пострадал памятник Ленину, который тоже установлен без согласования с властями, и народу, тоже (вот дела!) не понравился.





