Новости » Политика
В Подмосковье Сталину отбили голову
21.07.2024 14:10 MIGnews.com

В Подмосковье Сталину отбили голову

Подмосковный Звенигород летом прошлого 2023 года обнаружил на Советской улице памятник-бюст Сталину.

Памятник кровавому правителю СССР был установлен на частные средства по инициативе активистов группы “Помним своих героев”.

Активисты с властями эту акцию не согласовывали. Впрочем, градоуправление заявило о том, что Сталина перенесут туда, где будет создана “Аллея славы”.

Стоит сказать, что появление Сталина в Звенигороде радости у жителей не вызвало. Начались открытые споры и осуждение. На самом монументе кто-то исправил красной краской “Сталин” на “Сралин”. Вслед за этим существенно пострадал памятник Ленину, который тоже установлен без согласования с властями, и народу, тоже (вот дела!) не понравился.


 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы