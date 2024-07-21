Обновление в Йемене: шестеро убитых в результате израильского удара
Число убитых в Йемене в результате удара, нанесенного Израилем 20 июля, возросло до шести.
Об этом сообщает министерство здравоохранения хуситов.
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Еще трое считаются пропавшими без вести. Ранения в Ходейде получили как минимум еще 83.
Ранее очевидцы рассказали о том, что в портовом городе после атаки произошло отключение электроэнергии в нескольких районах, пожары никто не тушит, а трупы убитых боевиков валяются на улицах.