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Обновление в Йемене: шестеро убитых в результате израильского удара
21.07.2024 15:05 Алина Груднева

Обновление в Йемене: шестеро убитых в результате израильского удара

Число убитых в Йемене в результате удара, нанесенного Израилем 20 июля, возросло до шести.

Об этом сообщает министерство здравоохранения хуситов.

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Еще трое считаются пропавшими без вести. Ранения в Ходейде получили как минимум еще 83.

Ранее очевидцы рассказали о том, что в портовом городе после атаки произошло отключение электроэнергии в нескольких районах, пожары никто не тушит, а трупы убитых боевиков валяются на улицах.

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