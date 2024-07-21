



Обновление в Йемене: шестеро убитых в результате израильского удара

Число убитых в Йемене в результате удара, нанесенного Израилем 20 июля, возросло до шести.



Об этом сообщает министерство здравоохранения хуситов.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Еще трое считаются пропавшими без вести. Ранения в Ходейде получили как минимум еще 83.



Ранее очевидцы рассказали о том, что в портовом городе после атаки произошло отключение электроэнергии в нескольких районах, пожары никто не тушит, а трупы убитых боевиков валяются на улицах.