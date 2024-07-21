



Джон Болтон резко раскритиковал обещания Трампа

Бывший советник Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон резко раскритиковал обещания кандидата в президенты США от Республиканской партии относительно быстрого завершения войны в Украине в случае победы на выборах.



Соответствующий комментарий он предоставил телеканалу CNN.



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По словам Болтона, Трамп понятия не имеет, как можно положить конец войне, развязанной Россией против Украины.



"Это безумие. У него нет понятия, как он собирается вести переговоры и завершать эту войну", - возмутился Болтон.



Тем не менее, он не исключил, что РФ может согласиться на уступки, благодаря отношениям Трампа с Владимиром Путиным. Но он считает, что для Украины это будет иметь плохие последствия.