



СМИ: что думает семья Клинтонов о кандидатуре Байдена на выборах

Семья Клинтонов не считает, что Джо Байдену стоит покидать предвыборную гонку.



Об этом сообщает NBC News.



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Уточняется, что Билл и Хиллари Клинтон полностью поддерживают Байдена, который не торопится принять решение о выходе из гонки, несмотря на массированное давление со стороны демократов и доноров.



Более того, они призвали тех, кто финансирует кампанию американского лидера продолжать вливать деньги. Источники даже утверждают, что сами Клинтоны предлагли Байдену свою помощь.