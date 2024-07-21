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СМИ: что думает семья Клинтонов о кандидатуре Байдена на выборах
21.07.2024 09:04 Алина Груднева

СМИ: что думает семья Клинтонов о кандидатуре Байдена на выборах

Семья Клинтонов не считает, что Джо Байдену стоит покидать предвыборную гонку.

Об этом сообщает NBC News.

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Уточняется, что Билл и Хиллари Клинтон полностью поддерживают Байдена, который не торопится принять решение о выходе из гонки, несмотря на массированное давление со стороны демократов и доноров.

Более того, они призвали тех, кто финансирует кампанию американского лидера продолжать вливать деньги. Источники даже утверждают, что сами Клинтоны предлагли Байдену свою помощь.

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