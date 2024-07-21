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Советник Трампа: Хиллари Клинтон готовят на замену Байдену
21.07.2024 08:46 Аркадий Бочаровский

Советник Трампа: Хиллари Клинтон готовят на замену Байдену


Джейсон Миллер, советник президентских кампаний Дональда Трампа опубликовал твит, в котором утверждает. что демократы “готовят почву” для замены Джо Байдена на Хиллари Клинтон в качестве кандидата в президенты.

Твит гласит: “ОНА БАЛЛОТИРУЕТСЯ!!!

Такие статьи не возникают органически - Мошенница сделал свой ход!!!

“Готовность ко второму раунду: почему Хиллари нужна нам больше, чем когда-либо“.

Миллер комментирует статью в издании The Hill, автор которой утверждает, что Хиллари станет “наиболее подходящей заменой” Байдену и предлагает отложить праймериз у демократов.
 

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