Советник Трампа: Хиллари Клинтон готовят на замену Байдену
Джейсон Миллер, советник президентских кампаний Дональда Трампа опубликовал твит, в котором утверждает. что демократы “готовят почву” для замены Джо Байдена на Хиллари Клинтон в качестве кандидата в президенты.
Твит гласит: “ОНА БАЛЛОТИРУЕТСЯ!!!
Такие статьи не возникают органически - Мошенница сделал свой ход!!!
“Готовность ко второму раунду: почему Хиллари нужна нам больше, чем когда-либо“.
Миллер комментирует статью в издании The Hill, автор которой утверждает, что Хиллари станет “наиболее подходящей заменой” Байдену и предлагает отложить праймериз у демократов.