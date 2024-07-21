



Советник Трампа: Хиллари Клинтон готовят на замену Байдену



Джейсон Миллер, советник президентских кампаний Дональда Трампа опубликовал твит, в котором утверждает. что демократы “готовят почву” для замены Джо Байдена на Хиллари Клинтон в качестве кандидата в президенты.



Твит гласит: “ОНА БАЛЛОТИРУЕТСЯ!!!



Такие статьи не возникают органически - Мошенница сделал свой ход!!!



“Готовность ко второму раунду: почему Хиллари нужна нам больше, чем когда-либо“.



Миллер комментирует статью в издании The Hill, автор которой утверждает, что Хиллари станет “наиболее подходящей заменой” Байдену и предлагает отложить праймериз у демократов.

