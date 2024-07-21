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Обещают щедро вознаградить: кубинцы массово едут воевать против Украины
21.07.2024 09:30 Алина Груднева

Обещают щедро вознаградить: кубинцы массово едут воевать против Украины

Кубинцев не останавливает запрет правительства выезжать в РФ и присоединяться к боевым действиям против Украины.

Об этом свидетельствует отчет агентства Bloomberg, которое ссылается на источник, говоривший в условиях анонимности.

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"Добровольцы записываются через неофициальные каналы, и общее количество тех, кто участвует в боевых действиях, вероятно, составляет несколько сотен, хотя точные данные трудно установить", - сказал источник.

Уточняется, что РФ вербует граждан Кубы, обещая большие выплаты на фоне экономического кризиса в их стране и масштабной миграции. Также их привлекают российскими документами.

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