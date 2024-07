Байден провел телефонный разговор с главой Еврокомиссии

Президент США Джозеф Байден позвонил главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, чтобы поздравить ее с переизбранием, а также заверить ее в крепости отношений между США и ЕС.



Пресс-служба Белого дома также сообщает, что стороны, “обсудили поддержку Украины и попытки привлечь Россию к ответственности за ее агрессию”.



Урсула фон дер Ляйен в своем X прокомментировала разговор с Байденом, поблагодарив президента США за поздравления.



Dear @potus Biden thank you for your warm congratulations on my reelection during our call today.



The EU and US are partners, friends and allies. We face common challenges together - in Europe, the Middle East and the Indo-Pacific.