



Бывший дагестанский министр совершил попытку суицида

Бывший министр спорта Дагестана Магомед Магомедов совершил попытку суицида в СИЗО "Матросская тишина".



Об этом сообщает "База".



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Попытка самоубийства была совершена в ночь на 20 июля. Магомедова на утро нашли в его камере с большим количеством ран. Его экстренно госпитализировали в НИИ Склифосовского.



В настоящий момент он находится в состоянии средней степени тяжести. Экс-министр был задержан в прошлом году по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах.