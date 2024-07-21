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Бывший дагестанский министр совершил попытку суицида
21.07.2024 15:31 Алина Груднева

Бывший дагестанский министр совершил попытку суицида

Бывший министр спорта Дагестана Магомед Магомедов совершил попытку суицида в СИЗО "Матросская тишина".

Об этом сообщает "База".

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Попытка самоубийства была совершена в ночь на 20 июля. Магомедова на утро нашли в его камере с большим количеством ран. Его экстренно госпитализировали в НИИ Склифосовского. 

В настоящий момент он находится в состоянии средней степени тяжести. Экс-министр был задержан в прошлом году по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах.

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