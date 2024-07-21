Новости » Спорт
Олимпийские игры: есть ли угрозы терроризма
21.07.2024 17:18 Алина Груднева

Олимпийские игры: есть ли угрозы терроризма

В Париже отсутствуют угрозы терроризма во время Олимпийских игр, которые стартуют 26 июля.

По данным DPA, в этом заверил исполняющий обязанности министра внутренних дел Франции Жеральд Дарманен в интервью изданию Le Journal du Dimanche.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

"Насколько нам известно, нет никакой конкретной угрозы безопасности Олимпиаде", – сообщил он.

По словам Дарманена, спецслужбы к настоящему моменту не выявили непосредственной опасности. Церемония открытия по-прежнему запланирована на Сене. По словам главы Оргкомитета Олимпиады Тони Эстанге, тем не менее, существует запасной план для гарантий безопасности.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы