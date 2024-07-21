Олимпийские игры: есть ли угрозы терроризма
В Париже отсутствуют угрозы терроризма во время Олимпийских игр, которые стартуют 26 июля.
По данным DPA, в этом заверил исполняющий обязанности министра внутренних дел Франции Жеральд Дарманен в интервью изданию Le Journal du Dimanche.
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"Насколько нам известно, нет никакой конкретной угрозы безопасности Олимпиаде", – сообщил он.
По словам Дарманена, спецслужбы к настоящему моменту не выявили непосредственной опасности. Церемония открытия по-прежнему запланирована на Сене. По словам главы Оргкомитета Олимпиады Тони Эстанге, тем не менее, существует запасной план для гарантий безопасности.