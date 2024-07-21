



В Польше самолет потерпел крушение: пилот не выжил

В воскресенье, 21 июля, в Польше потерпел крушение легкомоторный самолет Prząśniczka J1B.



По данным Polsat News, 75-летний пилот не выжил.



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Катастрофа произошла в районе села Липовая. Самолет, принадлежащий местному авиаклубу, рухнул буквально через несколько минут после взлета.



"На место происшествия выехало несколько пожарных бригад. Пожар пришлось тушить, поскольку самолет вспыхнул после удара о землю", – сообщили в пожарной службе.



Причина крушения устанавливается. Государственная комиссия по расследованию авиационных происшествий приступила к изучению дела.