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В Польше самолет потерпел крушение: пилот не выжил
21.07.2024 15:16 Алина Груднева

В Польше самолет потерпел крушение: пилот не выжил

В воскресенье, 21 июля, в Польше потерпел крушение легкомоторный самолет Prząśniczka J1B.

По данным Polsat News, 75-летний пилот не выжил.

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Катастрофа произошла в районе села Липовая. Самолет, принадлежащий местному авиаклубу, рухнул буквально через несколько минут после взлета.

"На место происшествия выехало несколько пожарных бригад. Пожар пришлось тушить, поскольку самолет вспыхнул после удара о землю", – сообщили в пожарной службе.

Причина крушения устанавливается. Государственная комиссия по расследованию авиационных происшествий приступила к изучению дела.

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