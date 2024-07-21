



Эрдоган накинулся на Израиль и Запад с новой критикой

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган накинулся на Израиль и западные страны с новой критикой.



Он решил перед журналистами напомнить решение Международного суда ООН, который признал 19 июля "аннексией" израильский контроль над Иудеей и Самарией, а также Восточным Иерусалимом.



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"На сегодняшний день Израиль не выполнил ни одного решения Международного суда, потому что рядом с ним Запад, особенно США. Вместе со многими странами мы оказываем необходимое давление на суд и будем продолжать это делать. Израиль необходимо остановить", - сказал он.



Стоит напомнить, что постановления суда носят рекомендательный характер.