В порту в Ходейде все стабильно после атаки ЦАХАЛа: видео

По состоянию на вечер, 21 июля, спустя сутки после удара, нанесенного ЦАХАЛом, в порту йеменского города Ходейда продолжает полыхать пожар.



Как известно, среди целей ударов были склады с топливом, которые до сих пор не могут потушить.



Черный и едкий дым по-прежнему заволакивает многие районе портового города. Ранее местные жители сообщали журналистам, что над тушением пожаров почти никто не занимается.



По последним данным, в результате ударов убиты шестеро боевиков, трое пропали без вести, десятки получили ранения. Главарь хуситов уже пригрозил новыми атаками на Израиль, отметив, что удар по Йемену "врагу не поможет".

Firefighters struggle to contain the massive blaze caused by an Israeli strike on Hodeida in Yemen with a port employee saying fuel storage tanks and a power plant are still on fire. Six people were killed and 80 wounded, health sources said. | Read more: https://t.co/0ERGUyFyaj pic.twitter.com/noeYjnYRfN