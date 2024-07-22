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Сикорский: Защита детских больниц - не эскалация
22.07.2024 22:15 MIGnews.com

Сикорский: Защита детских больниц - не эскалация

Польша призвала разрешить Украине быть вглубь РФ по военным аэродромам. Так считает министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.


Сикорский напомнил, что министры иностранных дел Евросоюза впервые за все время собрались после российского варварского ракетного удара по детской больнице "Охматдет" в Киеве.

В связи с этим польский министр призвал своих коллег снять ограничения для Украины на использование дальнобойных ракет, чтобы предотвратить подобные атаки россиян в будущем. Это можно сделать при помощи ударов по российским стратегическим бомбардировщикам и аэродромам.

"Я считаю, что это, безусловно, будет являться самообороной, которая разрешена международным правом. Защита детских онкологических больниц - это не эскалация", - подчеркнул глава польского МИД.

 

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