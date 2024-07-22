



Сикорский: Защита детских больниц - не эскалация

Польша призвала разрешить Украине быть вглубь РФ по военным аэродромам. Так считает министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.



💬 Protecting children's cancer hospitals is not an escalation.



| FM @sikorskiradek at the Foreign Affairs Council #FAC in Brussels pic.twitter.com/89crzLJyWB — Ministry of Foreign Affairs 🇵🇱 (@PolandMFA) July 22, 2024

Сикорский напомнил, что министры иностранных дел Евросоюза впервые за все время собрались после российского варварского ракетного удара по детской больнице "Охматдет" в Киеве.В связи с этим польский министр призвал своих коллег снять ограничения для Украины на использование дальнобойных ракет, чтобы предотвратить подобные атаки россиян в будущем. Это можно сделать при помощи ударов по российским стратегическим бомбардировщикам и аэродромам."Я считаю, что это, безусловно, будет являться самообороной, которая разрешена международным правом. Защита детских онкологических больниц - это не эскалация", - подчеркнул глава польского МИД.