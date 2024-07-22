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В России стартовала акция “Приведи друга в военкомат”
22.07.2024 18:48 MIGnews.com

В России стартовала акция “Приведи друга в военкомат”

Раньше разные косметические и пищевые сети предлагали бонусы за приведенных друзей - так растет структура. Теперь российская армия “играет” в такую же акцию. Если вы приведете друга, который подпишет контракт, то вам полагается разовая выплата в размере $1150 (в российских деньгах - 100 тысяч рублей). Этот “аттракцион” действует в Ярославской области.

Республика Татарстан также намерена “сыграть” в эту жуткую акцию. Здесь игра началась 11 июля.

Хотя главы регионов сделали запрос на закрепление этой акции на законодательном уровне, существует опасение, что бюджет страны может не потянуть подобный аттракцион.




 

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