



В России стартовала акция “Приведи друга в военкомат”

Раньше разные косметические и пищевые сети предлагали бонусы за приведенных друзей - так растет структура. Теперь российская армия “играет” в такую же акцию. Если вы приведете друга, который подпишет контракт, то вам полагается разовая выплата в размере $1150 (в российских деньгах - 100 тысяч рублей). Этот “аттракцион” действует в Ярославской области.



Республика Татарстан также намерена “сыграть” в эту жуткую акцию. Здесь игра началась 11 июля.



Хотя главы регионов сделали запрос на закрепление этой акции на законодательном уровне, существует опасение, что бюджет страны может не потянуть подобный аттракцион.









