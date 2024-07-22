



Служба госбезопасности Грузии допрашивает вернувшихся из Украины добровольцев

Служба государственной безопасности Грузии начала вызывать на допрос граждан страны, которые добровольно участвовали в боевых действиях в Украине. Это происходит в связи с расследованием дела о заговоре с целью государственного переворота.



На данный момент вызваны три человека: Надим Хмаладзе, Важа Цецадзе и активист антиоккупационного движения Лаша Чигладзе. По данным телеканала "Мтавари Архи", Служба государственной безопасности также вызвала ветерана Бесо Бенделиани.



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Мамука Мамулашвили, командир "Грузинского легиона", воюющего в Украине, рассказал The Insider, что в настоящее время разыскивается около 300 человек из Грузии, участвующих в боевых действиях в Украине. Он отметил, что большинство из них все еще находятся в Украине. Мамулашвили также подчеркнул, что не знает Хмаладзе и Чигладзе, так как они, скорее всего, воевали в составе других подразделений.

