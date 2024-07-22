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ХАМАС отказывается от двусторонних переговоров с ФАТХом в Китае
22.07.2024 12:28 MIGnews.com

ХАМАС отказывается от двусторонних переговоров с ФАТХом в Китае

ХАМАС отказывается от двусторонней встречи с представителями конкурирующей палестинской фракции ФАТХ в столице Китая Пекине, сообщают палестинские СМИ.

На прошлой неделе официальные лица объявили, что высокопоставленные представители террористической группировки ХАМАС встретятся с представителями ФАТХа, который управляет ПА в Рамалле, в течение текущей недели.

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По словам источников в ФАТХ, делегацию ХАМАСа должен возглавить политический глава группировки Исмаил Хания, находящийся в Катаре, а делегацию ФАТХ - заместитель главы Махмуд Алул.

Палестинская новостная сеть (PNN) сообщает, что Хания в последний момент был заменен высокопоставленным чиновником Мусой Абу Марзуком, а в состав делегации ХАМАС также вошли члены политбюро Фатхи Хаммад, проживающий в Турции, и Али Баракех из Бейрута.

Однако вчера, 21 июля ХАМАС отказался участвовать в двусторонней встрече с ФАТХ, сообщает PNN. Неясно, состоится ли встреча всех палестинских фракций, которая должна была состояться сегодня, как планировалось.

ХАМАС не дает немедленных комментариев.

Обе группировки являются ожесточенными соперниками с тех пор, как бойцы ХАМАСа изгнали ФАТХ из Газы после смертоносных столкновений, последовавших за ошеломляющей победой ХАМАСа на выборах в 2006 году.

Несколько предыдущих попыток примирения между ХАМАС и ФАТХ потерпели неудачу, но после 7 октября призывы к примирению усилились, а в Иудее и Самарии, где базируется ФАТХ, также наблюдается рост насилия. В апреле Китай принимал представителей ФАТХа и ХАМАСа, но встреча, запланированная на июнь, была отложена.
 

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