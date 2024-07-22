



Дроны ГУР атаковали НПЗ в российском Туапсе, – источники

В ночь на 22 июля Главное управление разведки Министерства обороны Украины провело операцию, в результате которой был атакован нефтеперерабатывающий завод в Туапсе (Краснодарский край, РФ) и на объекте возник пожар.



Как рассказал источник в спецслужбах, около 03:30 по местному времени были зафиксированы дроны в небе над Туапсе. Российское ПВО пыталось сбить четыре дрона-камикадзе, но позже, около 06:25, произошли еще два взрыва, вызвавшие пожар на территории завода. Всего объект атаковали восемь беспилотников, повредив инфраструктуру НПЗ.



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Туапсинский НПЗ, эксплуатируемый ООО "РН-Туапсинский НПЗ", является частью производственного комплекса с морским терминалом "РН-Морской терминал Туапсе" и входит в состав компании "Роснефть", уточняет РБК-Украина. Завод производит около 12 млн тонн продукции в год, 90% которой идет на экспорт.



Ранее завод уже приостанавливал работу после атаки дронов – это было в январе и возобновил он деятельность только в конце апреля. В мае снова произошел пожар из-за атаки дронов, что привело к экстренной остановке предприятия.



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