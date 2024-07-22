



Отец пытался спасти близняшек из-под поезда. Погибли он и одна малышка

Отец и его двухлетняя дочь погибли в Австралии после того, как коляска с девочками-близнецами выкатилась на пути встречного поезда.



Полиция говорит, отец погиб, пытаясь спасти своих девочек, одна из которых выжила.



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Свидетелем трагедии была их мать.



Власти заявили, что родители спустились на лифте на платформу станции, где они отпустили коляску на "очень, очень короткий промежуток времени".

Затем коляска покатилась в сторону железнодорожных путей.



Неизвестно, покатилась ли коляска из-за порыва ветра.



Суперинтендант полиции Нового Южного Уэльса Пол Данстан добавил: "Полицейские спасли одного из детей, который, к счастью, не пострадал. К сожалению, второй ребенок, двухлетняя девочка, и ее отец, который пытался спасти детей, скончались в результате этого инцидента".

